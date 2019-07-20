Український мікст став сьомим на чемпіонаті світу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну
Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
За підсумками фіналу у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну серед змішаних дуетів українці Станіслав Оліферчук і Вікторія Кесар показали 7-й результат (282,84 бала) серед 18 пар, повідомляє Укрінформ.
Переміг у цьому виді програми мікст з Австралії (304,86). "Срібло" виграли канадці (304,08), "бронзу" - німці (301,62).
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.