Український мікст став сьомим на чемпіонаті світу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

За підсумками фіналу у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну серед змішаних дуетів українці Станіслав Оліферчук і Вікторія Кесар показали 7-й результат (282,84 бала) серед 18 пар, повідомляє Укрінформ.

Переміг у цьому виді програми мікст з Австралії (304,86). "Срібло" виграли канадці (304,08), "бронзу" - німці (301,62).

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На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.