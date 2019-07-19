Стаховський вийшов до парного півфіналу тенісного турніру в Ньюпорті

Українець Сергій Стаховський та іспанець Марсель Гранольєрс пробилися до 1/2 фіналу парного розряду на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорті (США) з призовим фондом $652,245 тис.

У чвертьфіналі змагань Стаховський і Гранольєрс за 50 хвилин здобули впевнену перемогу над китайським тандемом Мао-Сінь Гон - Зе Чжан - 6:2, 6:3, повідомляє Укрінформ.

За вихід у фінал турніру Стаховський і Гранольєрс зустрінуться з переможцями протистояння між австралійсько-шведським дуетом Меттью Ебден - Роберт Ліндстадт і посіяною під 3-м номером парою Маркус Деніелл (Нова Зеландія) - Леандер Паес (Індія).

Hall of Fame Open завершиться 21 липня.