Гран-прі Австралії залишиться в календарі "Формули-1" до 2025 року

Гран-прі Австралії продовжив контракт з керівництвом чемпіонату світу з кільцевих автогонок "Формула-1" до 2025 року.

Про це повідомляє Autosport.com.

Гран-прі Австралії є одним з найстаріших етапів "Формули-1". Гонки у Мельбурні проводяться з 1928 року, а 1985 року місто почало приймати етапи "Формули-1".

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Нагадаємо, раніше керівник "королівських гонок" Чейз Кері підтвердив інформацію про те, що наступний сезон гонок також розпочнеться із Гран-прі Австралії.