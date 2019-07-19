Футболісти "Динамо" Попов і Цітаїшвілі змінили ігрові номери

Гравці київського футбольного клубу "Динамо" захисник Денис Попов та хавбек Георгій Цітаїшвілі змінили ігрові номери.

Денис Попов, який раніше виступав під 49-м номером, на новий сезон заявлений під 4-м, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Цітаїшвілі, який грав минулого сезону під номером 40, тепер з'являтиметься на полі під 11-м.

Нагадаємо, свій перший офіційний матч у новому сезоні "Динамо" проведе 28 липня. В Одесі у поєдинку за Суперкубок України команда Олександра Хацкевича протистоятиме чеміпону країни "Шахтарю".