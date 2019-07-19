Кесар посіла 11 місце на чемпіонаті світу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

За підсумками жіночого фіналу у стрибках у воду з 3-метрового трампліну українка Вікторія Кесар показала 11-ту суму (276,45 бала), повідомляє Укрінформ.

Перемогла у цьому виді програми китаянка Ші Тінмао (391,00). Її співвітчизниця Хань Ван (372,85) завоювала "срібло", австралійка Медісон Кіні (367,05) - "бронзу".

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.