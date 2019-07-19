Теніс: Молчанов і Зеленай зіграють в півфіналі турніру в Хорватії

Українсько-словацький дует Денис Молчанов - Ігор Зеленай подолав стадію 1/4 фіналу парної сітки турніру тенісистів професіоналів (АТР) в Умазі (Хорватія) з призовим фондом €524,340 тис.

У матчі за вихід в півфінал змагань посіяні під 3-м номером Молчанов і Зеленай здобули перемогу над хорватським тандемом Антоніо Шанчич - Ніно Сердарушич - 6:3, 4:6, 10:2, повідомляє Укрінформ.

Путівку у фінал турніру Молчанов і Зеленай розіграють з посіяним під 2-м номером голландцем Робіном Хаасе та Філіппоп Освальдом з Австрії.

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Минулого сезону в Умазі Молчанов і Зеленай подолали перший раунд, після чого програли у чвертьфіналі.