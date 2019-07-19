Катерина Козлова знялася з тенісного турніру в Юрмалі

Четверта "ракетка" України Катерина Козлова пропустить змагання Жіночої тенісної асоціації (WTA), які пройдуть на наступному тижні на грунтових кортах в Юрмалі (Латвія).

Як повідомляє БТУ, на цьому ігровому тижні Козлова повинна була виступати на аналогічному турнірі в Лозанні (Швейцарія), але незадовго до старту першого матчу, прийняла рішення знятися з турніру через травму руки, яка турбує тенісистку ще з Вімблдонського чемпіонату в Лондоні (Велика Британія).

Відзначимо, що 66-й номер світової класифікації Катерина Козлова отримала неприємну травму на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) в Парижі, через що не змогла провести свій матч другого кола проти співвітчизниці Еліни Світоліної і не брала участь в турнірах до Вімблдону, де вже в першому колі поступилася американці Лорен Девіс.

Наступним турніром в розкладі українки значиться турнір серії Premier 5 в Торонто (Канада), який стартує 5 серпня.