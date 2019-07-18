У Києві відбудеться перший Кубок Європи з міні-футболу серед команд будівельників

У Києві 7-11 серпня пройде перший Кубок Європи з міні-футболу Europian Builders Cup 2019 серед будівельних компаній, в якому візьмуть участь команди з різних країн континенту.

Презентація заходу відбулась у четвер, 18 липня, в інформаційному агентстві Укрінформ.

Організатором Кубка є Футбольна асоціація будівельників України за підтримки Конфедерації будівельників країни.

“Наша мета дуже проста - на цьому етапі об’єднати будівельників Європи, а на наступному - через 2 роки - будівельників усього світу”, - сказав президент Футбольної асоціації будівельників України Володимир Свірський.

Він додав, що в Europian Builders Cup 2019 візьмуть участь 5 команд будівельних компаній з України, а також колективи з Білорусі, Литви, Грузії, Німеччини, Швеції та Молдови. Свірський зазначив, що зараз також вирішується питання щодо участі команди з Англії.

Змагання з міні-футболу Europian Builders Cup 2019 стануть першим заходом для клубних команд будівельників з Європи.

Під час турніру будуть розіграні два призи: Кубок будівельників Europian Builders Cup, поборотися за який зможуть гравці всіх вікових категорій, та європейський Кубок будівельників Europian Builders Cup 35+ Seniors для гравців, які досягли 34-річного віку.

Також під час Europian Builders Cup 2019 відбудеться чемпіонат Європи з футбольного фристайлу. Амбасадором змагань виступає екс-голкіпер київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський.