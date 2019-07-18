Футболіст київського "Динамо" Самбрано веде переговори з німецьким клубом

Захисник збірної Перу та київського "Динамо" Карлос Самбрано, який минулого сезону виступав на правах оренди у швейцарському "Базелі", розповів про свої футбольні перспективи.

Гравець відзначив, що в нього у пріоритеті Німеччина, повідомляє Dynamo.kiev.ua із посиланням на зарубіжні ЗМІ.

"У мене контракт з "Динамо". У гіршому випадку мені доведеться повернутися в Україну. Чесно кажучи, у Києві я не відчував себе комфортно через певні проблеми, з якими зіткнулася команда. Сподіваюся, що опинюся в хорошому чемпіонаті. У пріоритеті Німеччина. Я знаю цей чемпіонат, знаю мову. Словом, такий варіант мені б сподобався. У мене є дві пропозиції від німецьких клубів, але є певні деталі економічного характеру. Було б непогано повернутися до Бундесліги. але поки йдуть переговори, я б не хотів про це казати", - заявив перуанець.

Нагадаэмо, за німецький клуби ("Шальке", "Санкт-Паулі" та "Айнтрахт") Самбрано виступав з 2008 по 2016 роки.

