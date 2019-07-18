Шпажистка Катерина Чорній буде Молодим послом України на Олімпійському фестивалі

Європейські олімпійські комітети продовжують реалізацію освітнього проекту щодо зміцнення та поширення олімпійських цінностей та ідеалів на основі освіти. Вже утретє на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях ЄОК здійснює програму "Молодий посол".

Молодим послом нашої команди на ХV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2019, який з 21 по 27 липня відбудеться в Баку (Азербайджан), стала дворазова чемпіонка третіх Юнацьких олімпійських ігор у Буенос-Айресі-2018 з фехтування на шпагах Катерина Чорній, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

Головна мета Молодого посла - підтримка спортсменів на основі власного досвіду участі в цих престижних змаганнях.

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Нагадаємо, Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2019 збере в Баку понад 3600 найсильніших юних атлетів Старого Світу, які змагатимуться в 10-ти видах спорту.