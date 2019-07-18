Сьогодні визначиться перший суперник "Зорі" в Лізі Європи УЄФА

У футбольній Лізі Європи в четвер, 18 липня, пройдуть матчі у відповідь першого кваліфікаційного раунду.

Суперник луганської "Зорі", яка стартує з другого відбіркового етапу турніру, визначиться в Подгориці (Чорногорія), де "Будучность" зіграє з естонським клубом "Транс", повідомляє Укрінформ.

Перший поєдинок в Раквере завершився виїзною перемогою "Будучності" з рахунком 2:0.

Матчі другого кваліфікаційного етапу пройдуть 25 липня і 1 серпня. Першу зустріч "Зоря" гратиме на виїзді.

Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому стартує ФК "Маріуполь", відбудеться 22 липня (матчі 8 і 15 серпня).

Бронзовий призер Прем'єр-ліги України "Олександрія" розпочне виступ у груповому раунді турніру (жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня).

Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА 27 травня 2020 року прийматиме Гданськ (Польща).