Сьогодні визначиться перший суперник "Зорі" в Лізі Європи УЄФА
Суперник луганської "Зорі", яка стартує з другого відбіркового етапу турніру, визначиться в Подгориці (Чорногорія), де "Будучность" зіграє з естонським клубом "Транс", повідомляє Укрінформ.
Перший поєдинок в Раквере завершився виїзною перемогою "Будучності" з рахунком 2:0.
Матчі другого кваліфікаційного етапу пройдуть 25 липня і 1 серпня. Першу зустріч "Зоря" гратиме на виїзді.
Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому стартує ФК "Маріуполь", відбудеться 22 липня (матчі 8 і 15 серпня).
Бронзовий призер Прем'єр-ліги України "Олександрія" розпочне виступ у груповому раунді турніру (жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня).
Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА 27 травня 2020 року прийматиме Гданськ (Польща).