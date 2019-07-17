Команда "Злагода-Дніпро-1" знялася з чемпіонату України з футболу серед жінок

17 липня керівництво спортивного клубу "Дніпро-1" повідомило Українській асоціації футболу про зняття жіночої команди "Злагода-Дніпро-1" зі змагань чемпіонату країни серед команд Вищої ліги сезону-2019/2020.

Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Таким чином, у 1-у турі 29-ї національної жіночої футбольної першості, що стартує 20 липня, будуть зіграні три поєдинки:

ВО ДЮСШ (Вінниця) - "Восход" (Херсонська область);

"Ладомир" (Володимир-Волинський) – "Родина" (Костопіль, Рівненська область);

"Маріупольчанка" (Маріуполь) – "Ятрань" (Берестівець, Черкаська область).