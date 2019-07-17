Стала відома зарплата Малиновського у футбольному клубі "Аталанта"

Ураїнський футбольний хавбек Руслан Малиновський, який перейшов з бельгійського "Генка" до італійської "Аталанти", зароблятиме у новому клубі 1 млн євро на рік.

Тим самим українець стане одним з найбільш високооплачуваних гравців італійської команди, повідомляє Footboom.com.

"Крім того, за контрактом передбачені бонуси. У разі, якщо Малиновський вийде у стартовому складі в половині матчів сезону, то за кожну наступну зустріч отримуватиме ще 5 відсотків від зарплати. Домовленість поширюється на поєдинки Серії А та Ліги чемпіонів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, "Аталанта" заплатила "Генку" за українського футболіста 13,7 млн ​​євро.