Українець Манафов зачохлив ракетку на турнірі в Нур-Султані

Український тенісист Владислав Манафов не зміг 17 липня досягти стадії 1/4 фіналу парних змагань турніру в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 дол.

Посіяний під 2-м номером українсько-казахстанський дует Манафов/Тимур Хабібулін програв на тай-брейках казахстанському тандему Андрій Голубєв/Олександр Недовєсов - 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 35 хвилин.

В 14-й переможці зустрінуться з Теймуразом Габашвілі (Росія) і Єгором Герасимовим (Білорусь).

Як інформувало агентство, раніше у середу матч за чвертьфінал виграла українсько-португальська пара Ілля Марченко/Гонсало Олівейра, яка перемогла Булата Галієва з Росії та Марселя Ільхана з Туреччини - 6:3, 6:4.

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Наступними опонентами українця та португальця будуть Лукас Мідлер (Австрія) і Маттео Віола (Італія).