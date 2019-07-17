Федіна посіла 4 місце на чемпіонаті світу в довільній програмі синхроністок

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях з артистичного плавання українка Марта Федіна зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши 4-е місце в довільній програмі солісток з результатом 92,6773 бала, повідомляє Укрінформ.

Перемогла в цій дисципліні росіянка Світлана Ромашина (97,1333). Срібним призером стала іспанка Она Карбонель (94,5667), "бронза" дісталася японці Юкіко Інуї (93,2000).

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.