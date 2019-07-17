У Львові проходить чемпіонат Європи з шахів серед спортсменів з вадами слуху

В Україні розпочалася європейська першість з шахів серед учасниківв з вадами слуху.

До Львова приїхали близько 200-т представників з 20-ти країн: Білорусі, Хорватії, Чехії, Естонії, Англії, Німеччини, Голландії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Румунії, Португалії, Польщі, Сербії, Словенії, Словакії, Швеції та Швейцарії, повідомили Укрінформу у прес-службі Мінмолодьспорту.

Як відзначають організатори, за кількістю команд-учасниць ця першість є найбільшою в історії.

Спортсменів та гостей спортивного форуму від імені міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова привітав його заступник Микола Даневич. Посадовець побажав учасникам успішних стартів, чесної боротьби та перемог.

В урочистій церемонії відкриття першості також взяли участь зірки шахів сестри Анна та Марія Музичук, віце-президент Європейської шахової спілки Андріан Михальчишин, президент Міжнародного шахового комітету глухих ФІліпп Гарднер, президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький та інші.

Національну збірну України з шахів представляють 12 спортсменів з вадами слуху - 7 жінок та 5 чоловіків.

Континентальна першість, яка триватиме до 21 липня, є кваліфікаційним змаганням і впливає на світовий рейтинг. Це важливо напередодні ХІХ зимових Дефлімпійських ігор-2019, що відбудуться з 12-го по 21 грудня у Італії. До їхньої програми уперше включено шахи.