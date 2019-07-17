Хмельничани привітали медалістів Європейських ігор на символічній глибині 51 м
Укрінформ
Група хмельничан з дайвінг-клубу після завершення II Європейських ігор у Мінську перебувала на навчально-тренувальному зборі в національному парку Корнаті, що розташований на острові Муртер у Хорватії.
Дайвери привітали медалістів збірної України оригінальним способом, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.
Хлопці з прапором Національного олімпійського комітету України здійснили занурення на символічну глибину 51 метр, яка відповідає кількості здобутих нашою командою на медалей Іграх-2019.
Як інформувало агентство, українські спортсмени з 51-ю нагородою посіли у Мінську третє загальнокомандне місце.