Хмельничани привітали медалістів Європейських ігор на символічній глибині 51 м

Хмельничани привітали медалістів Європейських ігор на символічній глибині 51 м

Укрінформ
Група хмельничан з  дайвінг-клубу після завершення II Європейських ігор у Мінську перебувала на навчально-тренувальному зборі в національному парку Корнаті, що розташований на острові Муртер у Хорватії. 

Дайвери привітали медалістів збірної України оригінальним способом, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК. 

Хлопці з прапором Національного олімпійського комітету України здійснили занурення на символічну глибину 51 метр, яка відповідає кількості здобутих нашою командою на медалей Іграх-2019.       

Читайте також: Україна здобула 20 медалей і стала десятою на Всесвітній Універсіаді

Як інформувало агентство, українські спортсмени з 51-ю нагородою посіли у Мінську третє загальнокомандне місце. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-