Українські синхроністки вийшли в фінал чемпіонату світу в довільній програмі груп

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях по артистичному плавання пройшла кваліфікація в довільній програмі груп. Українки Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексіїви, Марта Федина, Яна Наріжна, Катерина Резник і Аліна Шинкаренко показали 3-й результат (93,9667 бала) серед 27-ти команд і пройшли до фіналу, який відбудеться 19 липня, повідомляє Укрінформ.

Кращу суму набрали росіянки (97,7667), другий результат показали китаянки (95,7667).

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.