У Суперкубку України з футболу-2019 система VAR працюватиме у тестовому режимі

Система відеодопомоги арбітрам VAR у тестовому режимі працюватиме під час матчу за футбольний Суперкубок України 2019 року.

Сайт телеканалу "Футбол" повідомляє, що українські судді вже мали нагоду працювати із системою на міжсезонних зборах.

"Ми робимо забезпечення для Прем'єр-ліги: буде встановлена ​​кімната VAR - тривають тести системи в реаліях українського футболу. Українська асоціація футболу звернулася з приводу забезпечення технологічних нюансів, щоб у подальшому продовжити тестувати систему VAR, яку найближчим часом мють упровадити в матчах чемпіонату України", - розповів директор телеканалів" Футбол 1/2 "Олександр Денисов.

Як інформувало агентство, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться 28 липня в Одесі.