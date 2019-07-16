Президент ФІФА у листі привітав збірну України U20 з перемогою на чемпіонаті світу

Президент Міжнородної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно надіслав офіційного листа на адресу президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

У листі Інфантіно привітав юнацьку збірну України з перемогою на чемпіонаті світу U20 та висловив упевненість у яскравому майбутньому українського футболу, повідомляє прес-служба УАФ.

"Хотів би висловити свої найтепліші привітання вашій збірній U20. У суботу, 15 червня, на міському стадіоні в Лодзі українська команда виграла чемпіонат світу після захоплюючої перемоги у фіналі над Республікою Корея з рахунком 3:1. Це, безсумнівно, результат важкої роботи. Буду вдячний, якщо ви передасте мої привітання гравцям, головному тренеру Олександру Петракову, технічному та медичному персоналу, а також уболівальникам... Від імені міжнародного футбольного співтовариства я користуюся цією нагодою, щоб висловити подяку вашій збірній та асоціації за сприянні розвитку прекрасної гри, яка об’єднує всіх нас. Бажаю вам усього найкращого у майбутньому і з нетерпінням чекаю на зустріч найближчим часом", - написав президент ФІФА.