Тенісистка Сімона Халеп отримає найвищу державну нагороду Румунії

Переможниця ВімблдонА-2019 румунська теннсістка Симона Халеп отримає найвищу державну нагороду Румунії "Орден зірки".

Нагороду спортсменці вручить президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Тенісний портал України.

Спортсменка удостоєна нагороди за видатний виступ на Вімблдоні на знак визнання її досягнень.

У фіналі Вімблдона Симона, яка була посіяна на турнірі під 7-м номером, розгромила 23-разову переможницю турнірів Grand Slam американку Серену Вільямс - 6:2, 6:2. У рейтингу WTA Халеп піднялася на четверту сходинку.

2018 року уродженка Констанці з третьої спроби виграла свій перший титул на турнірах Grand Slam - Ролан Гаррос.

Нагадаємо, у півфіналі Вімблдона-2019 руминка обіграла українку Еліну Свитоліну, яка нині є 7-ю "ракеткою" планети.