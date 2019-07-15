Футболіст "Динамо" Циганков отримав ступінь магістра фізвиховання
Укрінформ
Лідер футбольного клубу "Динамо" (Київ) і національної збірної України Віктор Циганков закінчив навчагння в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.
Футболіст отримав ступінь магістра фізичного виховання, повідомляється на офіційному сайті Переяслав-Хмельницької міськради.
Нині гравець відновлюється після ушкодження. Він не виступав у контрольних матчах "Динамо" на тренувальному зборі в Австрії.