Футболіст

Футболіст "Динамо" Циганков отримав ступінь магістра фізвиховання

Укрінформ
Лідер футбольного клубу "Динамо" (Київ) і національної збірної України Віктор Циганков закінчив навчагння в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Футболіст отримав ступінь магістра фізичного виховання, повідомляється на офіційному сайті Переяслав-Хмельницької міськради.

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Нині гравець відновлюється після ушкодження. Він не виступав у контрольних матчах "Динамо" на тренувальному зборі в Австрії.

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