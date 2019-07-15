Жіночий Євробаскет-2021 відбудеться у Франції та Іспанії

Чемпіонат Європи 2021 року серед жіночих команд пройде у Франції та Іспанії.

Відповідне рішення оголосила Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА), повідомляє прос-служба ФБУ.

Нагадаємо, що на право проведення 38-го жіночого Євробаскета серед жінок також претендувала спільна заявка України та Швеції. У підсумку "синьо-жовтим" не вистачило кількох голосів.

Читайте також: Збірна України обіграла баскетболістів Сербії на чемпіонаті Європи U20

Матчі групового етапу чемпіонату Європи могли б пройти у Стокгольмі та Запоріжжі, а всі поєдинки плей-офф – у Києві.