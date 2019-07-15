Хто така Дарина Снігур?

Українська тенісистка виграла юнацький Вімблдон.

17-річна киянка Дарина Снігур стала п’ятим представником тенісу України, який переміг на юнацькому турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam. До неї подібна вершина підкорилась Андрію Медведєву (Ролан Гаррос-1991), Катерині Бондаренко (Вімблдон-2004), Еліні Світоліній (Ролан Гаррос-2010) та Марті Костюк (Australian Open-2017). Дарина опинилась у гідній компанії, адже за винятком молодої ще Костюк, усі наші переможці зробили сильну дорослу кар’єру в тенісі.

Батько привів у теніс, а Савченко навчила грі

Дарина Снігур стала тенісисткою завдяки батьку, який наполіг саме на цьому виді спорту. Сергій Снігур вважає, що теніс робить її доньку сильною фізично і психологічно, адже це важкий та індивідуальний вид спорту. Батько супроводжує доньку на всіх турнірах, а тренує її знаменита в минулому тенісистка Лариса Савченко – колишня 13-а ракетка світу та переможниця турнірів Grand Slam в парі.

«Що подумала, коли побачила Снігур в перший раз? Що дуже багато треба працювати. Були у мене різні гравці, але така вперше. Даша взагалі відрізняється від інших. Чим? Тоді у неї було дуже сильне нутро, але мало тенісних нюансів, вона багато чого не розуміла. І дуже багато треба було пояснювати. У мене відразу ж в голові з'явився приклад: француженка Наталі Тозья - вона була в десятці, в фіналі Вімблдону, багато чого вигравала. І я склала для себе цю картину, що неможливого не буває», - поділилася враженнями від початку співпраці зі Снігур Лариса Савченко.

Снігур тренується в найсильнішій тенісній академії в Україні – МТА. До 18 років (до березня 2020 року) її спонсорує академія. А далі вона вже повинна самостійно заробляти аби їздити на дорослі турніри. Бюджет на рік у молодого тенісистка – 80 тисяч доларів. До речі, після перемоги на Вімблдоні, Дарина оголосила про те, що завершує юніорську кар’єру. Далі вона перелаштовується на ритм і стиль дорослого тенісу.

Боєць, лідер, удар справа

Дарина проводить дуже сильний сезон. Крім Вімблдону вона виграла ще два турніри ITF, а на юнацькому Australian Open українка дійшла до півфіналу. Снігур вважає, що трава і хард ідеально підходять під її агресивний і атакуючий стиль гри. Вона обожнює емоційний і відважний теніс, тому каже, що стиль Даяни Ястремської їй подобається більше, ніж обережна гра на витривалість Еліни Світоліної. Її сильна сторона – потужний удар справа. Головний недолік – слабка подача.

«До її сильних сторін можна віднести те, що вона диктує гру, вона любить бути лідером на корті. Іноді це було занадто і вона захлиналася. Але вона гравець, який робить все сам. Вона нікого не чекатиме, вона буде йти на випередження. Яка в роботі? Я скажу так: вона навчилася працювати. Хоча це було непросто. Останні результати Даші розірвали мій мозок. Я розуміла, що це буде, але не знала, що це буде саме зараз, коли вирішили, що ці два турніри останні. Вона виклалася повністю, у неї було бажання виграти. Я дуже сподіваюся, що у неї буде дуже хороша дорога в дорослий теніс», - розповіла Савченко.

На думку Савченко, найважче у переході з юніорського у дорослий теніс – це опуститися на землю. «Буває, що у тебе були божевільні результати в 14 років, потім в 17, але це треба залишити позаду і йти далі. А деякі залишаються такими маленькими зірочками і в цьому живуть. Тут треба пояснювати, що побути зіркою - це класно, але є більш зірковіші, які тебе чекають далі». В той же час, каже Савченко, не потрібно і не форсувати події. Є багато прикладів, коли бажання чимшвидше реалізувати свій потенціал на дорослому рівні завершувалось травмами. Усьому свій час.

За матеріалами вітчизняних ЗМІ