Нинішнього тижня одразу двоє футболістів збірної України змінять клуби

Хавбеки збірної України з футболу Євген Коноплянка та Руслан Малиновський нинішнього тижня матимуть нові місця роботи.

Турецькі ЗМІ уевнені, що саме в ці сім днів відбудеться трансфер Коноплянки з німецького "Шальке" до "Фенербахче", повідомляє Zbirna.com.

Сума угоди оцінюється приблизно у 5 млн євро, але не відпадає також і варіант оренди. Причому, в ролі орендаря може виступити інший стамбульський клуб - "Бешикташ".

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Італійські журналісти не сумніваються, що вже найближчими днями клуб "Аталанта" (Бергамо) оголосить про придбання у бельгійского "Генка" Малиновського. Відступні за півзахисника - близько 13 млн євро плюс бонуси.