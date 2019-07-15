Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 7 місце, Ястремська стала другою "ракеткою" України
Світоліна (4638 очок), випередила німкеню Анжеліку Кербер (2875), яка після Вімблдону опустилася на 8 позицій і тепер в списку 13-а, повідомляє Укрінформ.
Другою "ракеткою" України стала Даяна Ястремська (1619) - 34-е місце в рейтингу WTA. Леся Цуренко (1556) опустилася на 36-й рядок (-3), Катерина Козлова (840) залишилася 66-ю.
А ось Катаріна Завацька (479) завдяки успішному виступу в Контрексевілі (Франція) піднялася відразу на 63 позиції. 19-річна лучанка вперше в кар'єрі увійшла в Топ-150, посівши 133-й рядок.
Рейтинг WTA продовжує очолювати австралійка Ешлі Барті (6605). Другою йде японка Наомі Осака (6377), третьою - чешка Кароліна Плішкова (6055). Переможниця Вімблдону-2019 румунка Сімона Халеп (5933) піднялася з 7-го місця на 4-е.
На фото: Еліна Світоліна.