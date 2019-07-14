Стаховський виступить на тенісному турнірі в Ньюпорті

Перша "ракетка" України киянин Сергій Стаховський закриє трав'яний сезон на престижному турнірі в американському місті Ньюпорт.

Призовий фонд змагань, що пройдуть з 15-го по 21 липня, становить 652 тис 245 дол, повідомляє Укріфнорм.

У першому раунді українець зіграє проти одного з тенісистів, який подолає кваліфікацію.

За титул в Ньюпорті боротимуться Джон Ізнер (США), Адріан Маннаріно (Франція), Джордан Томпсон (Австралія), Уго Умбер (Франція), а також чинний чемпіон Стів Джонсон (США).

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Стаховський виступить і в парної сітці цих змагань. разом з іспанцем Марселем Гранольєрсом він проведе стартовий матч проти другого сіяного дуету Артем Сітак (Нова Зеландія)/Йонатан Ерліх (Ізраїль).