Калініна зіграє в Бухаресті, Козлова - в Лозанні

Українки Ангеліна Калініна і Катерина Козлова на наступному тижні виступлять на грунтових турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Румунії та Швейцарії з призовим фондом $250 тисяч кожен.

Калініна (№134 рейтингу WTA) в першому колі турніру в Бухаресті зустрінеться з посіяною під 6-м номером німкенею Лаурою Зігемунд (№82), повідомляє БТУ.

У 2015 році українка обіграла представницю Німеччини у фіналі 25-тисячника в США. Калініна вперше в цьому сезоні зіграє в основній сітці турніру WTA: востаннє їй це вдавалося в серпні минулого року у Вашингтоні, де Ангеліна дійшла до другого кола US Open.

Козлова (№66) в Лозанні отримала шостий номер посіву і на старті турніру зійдеться з однією з переможниць кваліфікації.

На фото: Ангеліна Калініна.