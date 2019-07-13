Збірна України з регбі-7 з поразки розпочала відбір на Олімпіади-2020

В Колом'ї (Франція) стартував відбірковий турнір чоловічих команд з регбі-7 на Олімпійські ігри 2020 року.

Чоловіча збірна України в першому матчі програла ірландцям - 0:41, повідомляє Укрінформ. В іншому поєдинку групи В Іспанія розгромила Росію - 47:0. Наступні суперники українців іспанці і росіяни. Олімпійську путівку отримає переможець турніру, а команди, які посядуть друге і третє місця, продовжать боротьбу в наступному відбірковому турнірі. Читайте також: Збірна України з регбі-7 у відборі на Олімпіаду-2020 зіграє з Ірландією, Іспанією і Росією Регбі-7, Колом'є (Франція). Олімпійський відбірковий турнір серед чоловічих команд: група А - Франція, Португалія, Італія, Угорщина; група В - Україна, Ірландія, Іспанія, Росія; група С - Англія, Німеччина, Грузія, Литва.