Збірна України з регбі-7 з поразки розпочала відбір на Олімпіади-2020
Укрінформ
В Колом'ї (Франція) стартував відбірковий турнір чоловічих команд з регбі-7 на Олімпійські ігри 2020 року.
Чоловіча збірна України в першому матчі програла ірландцям - 0:41, повідомляє Укрінформ.
В іншому поєдинку групи В Іспанія розгромила Росію - 47:0.
Наступні суперники українців іспанці і росіяни.
Олімпійську путівку отримає переможець турніру, а команди, які посядуть друге і третє місця, продовжать боротьбу в наступному відбірковому турнірі.
Регбі-7, Колом'є (Франція). Олімпійський відбірковий турнір серед чоловічих команд:
група А - Франція, Португалія, Італія, Угорщина;
група В - Україна, Ірландія, Іспанія, Росія;
група С - Англія, Німеччина, Грузія, Литва.