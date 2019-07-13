Збірна України з регбі-7 з поразки розпочала відбір на Олімпіади-2020

Збірна України з регбі-7 з поразки розпочала відбір на Олімпіади-2020

Укрінформ
В Колом'ї (Франція) стартував відбірковий турнір чоловічих команд з регбі-7 на Олімпійські ігри 2020 року.

Чоловіча збірна України в першому матчі програла ірландцям - 0:41, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку групи В Іспанія розгромила Росію - 47:0.

Наступні суперники українців іспанці і росіяни.

Олімпійську путівку отримає переможець турніру, а команди, які посядуть друге і третє місця, продовжать боротьбу в наступному відбірковому турнірі.

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Регбі-7, Колом'є (Франція). Олімпійський відбірковий турнір серед чоловічих команд:

група А - Франція, Португалія, Італія, Угорщина;

група В - Україна, Ірландія, Іспанія, Росія;

група С - Англія, Німеччина, Грузія, Литва.

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