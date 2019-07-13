"Детройт" українця Михайлюка пробився до плей-офф Літньої ліги НБА

Баскетбольний клуб "Детройт Пістонз", за який виступає українець Святослав Михайлюк, буде другим сіяним у плей-офф Літньої ліги НБА.

На першому етапі змагань гравці "Пістонз" виграли чотири матчі з чотирьох, повідомляє прес-служба ФБУ.

У чвертьфіналі плей-офф команда Михайлюка зіграє проти клманди "Бруклін Нетс", який також має позитивний баланс перемог і поразок (3-1).

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У Літній лізі НБА український баскетболіст-свінгмен у середньому за гру має 12,8 очка, 28 підбирань, 4,5 результативних передач.