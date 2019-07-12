Футболісти “Маріуполя” отримали кілька днів відпочинку після турецького збору

Футболісти азовського клубу “Маріуполь” завершили перший навчально- тренувальний збір, який проходив у Туреччині.

У готельному комплексі Green Park в Картепе підопічні Олександра Бабича пробули 14 днів, за які провели 5 спарингів (3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка). Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

11 липня азовці зробили вояж Картепе - Стамбул - Запоріжжя - Маріуполь і ввечері прибули додому. Олександр Бабич надав своїм підопічним кілька вихідних днів.

14-го липня команда збереться на своїй навчально-тренувальній базі. Готуватися до старту нового сезону азовці будуть вдома.

Перший офіційний матч у новому сезоні “Маріуполь” проведе на виїзді проти “Колоса” з Ковалівки. Поєдинок відбудеться 31 липня.