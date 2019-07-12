Футболісти “Олександрії” провели перше тренування на болгарському зборі

Футболісти клубу “Олександрія” у Болгарії розпочали другий тренувальний збір.

11 липня команда “Олександрії” літаком дісталася до Софії, звідки приїхала до Банско, де і проводитиме другий навчально-тренувальний збір. Про це повідомляє пресслужба ФК “Олександрія”.

Футбольна команда вже провела перше тренування:

"Олександрія" провела перше тренування на Болгарському зборі / Фото: ФК "Олександрія"

На болгарському зборі олександрійці проведуть 3 контрольні поєдинки: з вірменським “Гандзасаром”, чемпіоном Туркменістану клубом “Алтин Асир” і кіпріотським “АЕЛом”.