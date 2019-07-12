Україну на ЧЄ-2019 з футзалу серед університетів представлятимуть 3 команди

У Португалії стартує чемпіонат Європи з футзалу серед університетських команд

ЧЄ-2019 із футзалу серед університетів проходитиме в місті Брага (Португалія) 15 — 25 липня. Про це повідомляє “5+5”.

Україну на змаганнях у Бразі представлятимуть три команди: жіноча команда НПУ ім. Драгоманова (Київ), яка є чинним чемпіоном України серед ЗВО, та дві чоловічі: чемпіон України серед ЗВО 2018 року і цьогорічний віце-чемпіон команда ХНУ ім. Каразіна (Харків), а також бронзовий призер минулорічного чемпіонату та чинний чемпіон України серед ЗВО НУ “Львівська політехніка” (Львів).

Минулого року чемпіонат Європи з футзалу серед університетських команд проходив у Португалії, турнір “Універ-Євро” приймала Коїмбра. Тоді Україну представляла лише одна команда з Миколаєва.

Фото: futsal2019.eusa.eu