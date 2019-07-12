Дмитро Коркішко може стати футболістом "Дніпра-1"

29-річний український футбольний форвард Дмитро Коркішко після двох сезонів в Туреччині може підписати контракт з українським клубом "Дніпро-1".

Про це повідомляє офіційний сайт дніпрян. Минулий сезон гравець провів у "Хатайспорі", за який провів 31 матч, забив 3 м'ячі і зробив 1 результативну передачу. Нині Дмитро є вільним агентом. Читайте також: Представник Грізманна передав Ла Лізі документи про викуп гравця за €120 млн - ЗМІ Коркішко - вихованець київського "Динамо". Протягом кар'єри також виступав за київський "Арсенал", "Мінськ", "Полтаву", "Чорноморець" та турецький "Гіресунспор". 2009-го року у складі юнацької збірної України U19 виграв чемпіонат Європи.