Юні баскетболістки з Дніпра перемогли на міжнародному турнірі в Капошварі

Жіноча команда U-14 СДЮСШОР №5 з Дніпра під керівництвом Олександра Чередниченка перемогла на міжнародному турнірі Youth Basketball Festival в Капошварі (Угорщина).

У вирішальному матчі змагань дніпрянки здолали польський Miejski Klub Sportowy з рахунком 57:48. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. На шляху до фіналу українські баскетболістки перемогли естонський SC Audentes (49:42), угорські Gyakorlo Csibek (61:42) і Parthus Hu (62:43), шведський Onsala Pirates (60:38), Рівне (48:24) і Багіру (63:23). Читайте також: Став відомий розклад матчів збірної України U-20 на ЧЄ-2019 з баскетболу Склад команди СДЮСШОР №5: Дар'я Білецька, Дарина Полинько, Ангеліна Коробченко, Дар'я Ортенберг, Аліса Школа, Вероніка Семікашева, Еліна Синякова, Лілія Колбун, Валерія Онищенко, Анастасія Ясногор, Ксенія Ляшенко, Катерина Черниш.