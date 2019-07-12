У Львові відбудуться перші спортивні тестування на Ігри Нескорених 2020

Львів стане першим містом, яке цього року прийматиме спортивні тестування учасників відбору до Ігор Нескорених 2020 в Гаазі.

Перші спортивні тестування на Ігри Нескорених 2020 пройдуть у Львові 13 липня. Про це повідомляє Міноборони.

"Під час тестувань у Львові 56 потенційних кандидатів національної команди випробують свої сили в шести напрямках спорту: пауерліфтинг, плавання, легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра), веслування на тренажері, стрільба з лука та велоспорт на шосе і оберуть найкращий для себе. У виборі їм допомагатимуть професійні тренери, лікарі, а також члени минулорічних збірних, які цього року доєднаються до тестувань в ролі асистентів тренерів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спортивні тестування — перший етап відбору до збірної України, на який запрошуються всі учасники, що заповнили реєстраційну анкету та надали мінімальний пакет документів.

Після завершення випробувань у Львові, спортивні тестування також пройдуть 20 липня в Одесі та 27 липня у Києві.

Усі учасники тестувань будуть запрошені до участі у фінальній частині відбору — Національних Іграх Нескорених, які пройдуть у Києві 8 вересня.

Поінформовано, що учасники, які не встигли зареєструватись на спортивні тестування у Львові, ще мають можливість пройти реєстрацію на випробування в Одесі або Києві.

Фото: 032.ua