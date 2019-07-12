Стала відома структура проведення Кубка України з футболу сезону-2019/2020

Стала відома структура проведення Кубка України з футболу сезону-2019/2020

Укрінформ
24 липня відбудеться жеребкування першого попереднього етапу футбольного Кубка України сезону-2019/2020, в якому візьмуть участь 20 команд: 2 аматорські та 18 - з другої ліги.

Матчі пройдуть 7 липня 2019 року, повідомляє прес-служба УАФ.

Другий попередній етап:

26 команд (10 переможців першого попереднього етапу+15 команд 1-ї ліги+1 2-ї ліги).

Матчі - 21.08.2019. Жеребкування - 09.08.2019.

Третій попередній етап:

20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда 1-ї ліги + 6 УПЛ (7-12-е місця).

Матчі - 27.09.2019. Жеребкування - 23.08.2019.

1/8 фіналу:

16 команд (10 переможців третього попереднього етапу+6 команд УПЛ (1-6-е місця).

Матчі - 30.10.2019. Жеребкування - 02.10.2019.

1/4 фіналу:

8 команд (переможці 1/8 фіналу).

Матчі - 04.03.2020. Жеребкування - 01.11.2019.

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1/2 фіналу:

4 команди (переможці 1/4 фіналу).

Матчі - 22.04.2020.

Фінал:

13.05.2020.

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