Стала відома структура проведення Кубка України з футболу сезону-2019/2020
Укрінформ
24 липня відбудеться жеребкування першого попереднього етапу футбольного Кубка України сезону-2019/2020, в якому візьмуть участь 20 команд: 2 аматорські та 18 - з другої ліги.
Матчі пройдуть 7 липня 2019 року, повідомляє прес-служба УАФ.
Другий попередній етап:
26 команд (10 переможців першого попереднього етапу+15 команд 1-ї ліги+1 2-ї ліги).
Матчі - 21.08.2019. Жеребкування - 09.08.2019.
Третій попередній етап:
20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда 1-ї ліги + 6 УПЛ (7-12-е місця).
Матчі - 27.09.2019. Жеребкування - 23.08.2019.
1/8 фіналу:
16 команд (10 переможців третього попереднього етапу+6 команд УПЛ (1-6-е місця).
Матчі - 30.10.2019. Жеребкування - 02.10.2019.
1/4 фіналу:
8 команд (переможці 1/8 фіналу).
Матчі - 04.03.2020. Жеребкування - 01.11.2019.
1/2 фіналу:
4 команди (переможці 1/4 фіналу).
Матчі - 22.04.2020.
Фінал:
13.05.2020.