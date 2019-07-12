Бланко-Лещук просить "Шахтар" врегулювати його перехід до іспанської “Малаги”
Густаво Бланко-Лещук наполегливо просить донецький клуб прийти до економічної угоди з “Малагою”. Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на іспанські ЗМІ.
27-річний аргентинський футболіст брав участь у передсезонному зборі “Шахтаря” в Австрії, але усвідомлює, що не витримає конкуренції з такими форвардами донецької команди, як Жуніор Мораес і Оларенваджу Кайоде.
Бланко-Лещук через свого агента попросив керівництво донецького клубу дозволити йому залишити команду та вирішити всі пов’язані з переходом питання.
У футболіста залишився ще 1 рік контракту з донецьким клубом. “Шахтар” не влаштовує оренда, а іспанський клуб не може собі дозволити повноцінний трансфер.
Нагадаємо, в одному з перших спарингів австрійського збору "гірники" зіграли внічию з німецьким "Юрдінгеном" (1:1), де Густаво Бланко-Лещук відзначився голом.
Фото: malagacf.com