Бланко-Лещук просить "Шахтар" врегулювати його перехід до іспанської “Малаги”

Аргентинський форвард донецького футбольного клубу “Шахтар” Густаво Бланко-Лещук хоче залишитися в іспанському клубі “Малага”, за який минулого сезону виступав в оренді.

Густаво Бланко-Лещук наполегливо просить донецький клуб прийти до економічної угоди з “Малагою”. Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на іспанські ЗМІ.

27-річний аргентинський футболіст брав участь у передсезонному зборі “Шахтаря” в Австрії, але усвідомлює, що не витримає конкуренції з такими форвардами донецької команди, як Жуніор Мораес і Оларенваджу Кайоде.

Бланко-Лещук через свого агента попросив керівництво донецького клубу дозволити йому залишити команду та вирішити всі пов’язані з переходом питання.

У футболіста залишився ще 1 рік контракту з донецьким клубом. “Шахтар” не влаштовує оренда, а іспанський клуб не може собі дозволити повноцінний трансфер.

Нагадаємо, в одному з перших спарингів австрійського збору "гірники" зіграли внічию з німецьким "Юрдінгеном" (1:1), де Густаво Бланко-Лещук відзначився голом.

Фото: malagacf.com