Алжирський футболіст намагався заробити фол, вдаривши себе рукою суперника

Захисник національної збірної Алжиру з футболу Рамі Бенсебаїні забавно і марно намагався заробити фол в поєдинку 1/4 Кубка африканських націй проти Кот-д'Івуару.

24-річний футболіст схопив руку лідера "слонів" Вілфріда Заха, вдарив нею себе по обличчю і моментально впав, імітуючи фол із боку суперника. Про це повідомляє Ua-football.

Арбітр зустрічі Бамлак Тессема проігнорував інсинуації Рамі.

🇩🇿 Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 🤐 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv — African Football Report (@AfricaFooty) 11 липня 2019 р.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1. У післяматчевій серії 11-метрових ударів "лисиці пустелі" реалізували 4 удари, їхні суперники - 3. Кот-д'Івуар залишає турнір, Алжир зустрінеться в півфіналі з Нігерією.