Молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики стартував у Швеції

У швецькому місті Євле стартував молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів 1997-1999 років народження.

Перший комплект нагород розіграли з бігу на 10000 м серед чоловіків. Український легкоатлет Вадим Лонський показав 23 результат - 31.20,51 хв. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Чемпіоном Європи U-23 з бігу на 10000 м став француз Джиммі Гресьє (28.44,17 хв).

У перший день змагань у боротьбу вступили семиборки. Ірина Рофе-Бекетова, яка лише цими вихідними виступала у Суперлізі командного чемпіонату Європи з багатоборства у Луцьку, після чотирьох видів програми посідає 11-е місце (3343 очка). Аліна Шух з сумою 3217 очок йде 16-ю.

Юлія Кисильова з десятим результатом кваліфікувалася до фіналу з метання диска (60,42 м).

У півфіналі з бігу на 100 м з бар’єрами бігтиме Анастасія Осокіна (14,29 с), а з бігу на 110 м/б серед чоловіків – Віктор Солянов (14,32 с) та Олексій Овчаренко (14,48 с).

Єлизавета Бабій вийшла у фінал з потрійного стрибка (13,13 м).

Читайте також: Юніорський чемпіонат України з легкої атлетики в Луцьку відзначився новим рекордом

12-й чемпіонат Європи з легкої атлетики серед молоді проходить з 11 по 14 липня 2019 року на стадіоні імені Гундера Хеггем в місті Євле (Швеція). До змагань, згідно з правилами, допущені спортсмени 1997-1999 років народження, які виконали у встановлені терміни необхідні кваліфікаційні вимоги та нормативи.