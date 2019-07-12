Футболісти "Шахтаря" готові провести хороший сезон - Каштру

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру поділився враженнями від заключного на австрійському зборі контрольного поєдинку з кіпрським АПОЕЛом.

Луїш Каштру в післяматчевому коментарі клубній пресі, зокрема, зазначив, що команда відчуває певну втому після інтенсивного збору, але має прогресувати і буде повністю готова до першого офіційного матчу.

“Багато разів добиралися до воріт суперника. У перші 10 хвилин були деякі складності. АПОЕЛ демонстрував швидкісний футбол, граючи з п'ятьма захисниками і двома футболістами в атаці. Після 15-ї хвилини ми повністю контролювали хід матчу, потрапили в штангу і мали ще кілька нагод, але не реалізували їх. У другому таймі поєдинок розвивався в тому ж ключі. Було складно розкрити оборону АПОЕЛа, однак ми все одно створювали моменти. А в кінці противник зумів забити нам в швидкій атаці. В принципі, результат тут не так важливий, але ми хотіли перемогти.

На зборі крім п'яти матчів було ще дуже багато тренувань. Це досить великий обсяг. Прекрасно розуміли, що вийдемо на поєдинок трохи втомленими, але ми повинні були. До початку чемпіонату повинні прогресувати. Не можу зараз оцінити у відсотках готовність команди, проте ще можемо додати і, поза всяким сумнівом, зробимо це. Будемо повністю готові до першого офіційного матчу.

Після всіх матчів і тренувань команда відчуває деяку втому. Буде пару днів відпочинку, а вже наступного тижня продовжимо підготовку. Офіційні матчі все ближче, і ми все більше мотивовані до початку сезону. Ми готові провести хороший сезон, який порадує і нас, і наших уболівальників”, - сказав Каштру.

Як повідомлялося, 11 липня “гірники” провели заключний контрольний поєдинок на тренувальному зборі в Австрії, в якому вперше програли під керівництвом свого нового португальського тренера Луїша Каштру. Поєдинок з чемпіоном Кіпру клубом АПОЕЛ завершився з рахунком 0:1.

Відео кращих моментів матчу:

12 липня "Шахтар" повертається в Україну, де після короткого відпочинку продовжить підготовку до сезону.