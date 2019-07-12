Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 24 комплекти медалей

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) у п'ятницю, 12 липня, розіграють 24 комплекти нагород у восьми видах спорту.

У дев'ятий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у футболі, волейболі, тхеквондо, легкій атлетиці, вітрильному спорті, стрільбі з лука, тенісі та художній гімнастиці, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікаційні змагання продовжать представники водного поло.

За вісім днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 58 країн. В активі збірної України 1 золота, 2 срібні, 3 бронзові медалі і 21-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Медальний залік:

Японія - 22 ("золото"), 16 ("срібло"), 17 ("бронза")

США - 21, 16, 12

Китай - 20, 11, 4

Італія - ​​13, 10, 15

Республіка Корея - 12, 11, 13

Росія - 11, 21, 29

Мексика - 6, 6, 4

ПАР - 6, 6, 2

Китайський Тайбей - 5, 10, 6

Іран - 5, 2, 7

Бразилія - ​​4, 2, 9

Польща - 4, 0, 6

Франція - 3, 6, 8

Австралія - ​​3, 2, 4

Туреччина - 3, 2, 4

Велика Британія - 2, 2, 4

Азербайджан - 2, 1, 1

Чехія - 2, 1, 1

Молдова - 2, 0, 2

Казахстан - 1, 4, 1

Україна - 1, 2, 3

Індія - 1, 1, 2

Словаччина - 1, 1, 2

Литва - 1, 1, 2

Білорусь - 1, 1, 1

Австрія - 1, 1, 0

Таїланд - 1, 0, 3

Канада - 1, 0, 3

Вірменія - 1, 0, 1

Кіпр - 1, 0, 1

Болгарія - 1, 0, 0

Нова Зеландія - 1, 0, 0

Швеція - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 8, 6

Фінляндія - 0, 2, 1

Португалія - 0, 1, 2

Грузія - 0, 1, 1

Голландія - 0, 1, 1

Монголія - ​​0, 1, 1

Норвегія - 0, 1, 1

Уганда - 0, 1, 1

Бельгія - 0, 1, 0

Єгипет - 0, 1, 0

Швейцарія - 0, 1, 0

Тринідад і Тобаго - 0, 1, 0

Узбекистан - 0, 0, 4

Румунія - 0, 0, 3

Чилі - 0, 0, 1

Хорватія - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

КНДР - 0, 0, 1

Ефіопія - 0, 0, 1

Марокко - 0, 0, 1

Індонезія - 0, 0, 1

Ірландія - 0, 0, 1

Іспанія - 0, 0, 1.