Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 24 комплекти медалей
У дев'ятий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у футболі, волейболі, тхеквондо, легкій атлетиці, вітрильному спорті, стрільбі з лука, тенісі та художній гімнастиці, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікаційні змагання продовжать представники водного поло.
За вісім днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 58 країн. В активі збірної України 1 золота, 2 срібні, 3 бронзові медалі і 21-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 22 ("золото"), 16 ("срібло"), 17 ("бронза")
США - 21, 16, 12
Китай - 20, 11, 4
Італія - 13, 10, 15
Республіка Корея - 12, 11, 13
Росія - 11, 21, 29
Мексика - 6, 6, 4
ПАР - 6, 6, 2
Китайський Тайбей - 5, 10, 6
Іран - 5, 2, 7
Бразилія - 4, 2, 9
Польща - 4, 0, 6
Франція - 3, 6, 8
Австралія - 3, 2, 4
Туреччина - 3, 2, 4
Велика Британія - 2, 2, 4
Азербайджан - 2, 1, 1
Чехія - 2, 1, 1
Молдова - 2, 0, 2
Казахстан - 1, 4, 1
Україна - 1, 2, 3
Індія - 1, 1, 2
Словаччина - 1, 1, 2
Литва - 1, 1, 2
Білорусь - 1, 1, 1
Австрія - 1, 1, 0
Таїланд - 1, 0, 3
Канада - 1, 0, 3
Вірменія - 1, 0, 1
Кіпр - 1, 0, 1
Болгарія - 1, 0, 0
Нова Зеландія - 1, 0, 0
Швеція - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 8, 6
Фінляндія - 0, 2, 1
Португалія - 0, 1, 2
Грузія - 0, 1, 1
Голландія - 0, 1, 1
Монголія - 0, 1, 1
Норвегія - 0, 1, 1
Уганда - 0, 1, 1
Бельгія - 0, 1, 0
Єгипет - 0, 1, 0
Швейцарія - 0, 1, 0
Тринідад і Тобаго - 0, 1, 0
Узбекистан - 0, 0, 4
Румунія - 0, 0, 3
Чилі - 0, 0, 1
Хорватія - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
КНДР - 0, 0, 1
Ефіопія - 0, 0, 1
Марокко - 0, 0, 1
Індонезія - 0, 0, 1
Ірландія - 0, 0, 1
Іспанія - 0, 0, 1.