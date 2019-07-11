"Шахтар" завершив австрійський збір поразкою від чемпіона Кіпру
Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" провели заключний контрольний поєдинок на тренувальному зборі в Австрії, в якому "гірники" вперше програли під керівництвом свого нового португальського тренера Луїша Каштру.
Матч "Шахтаря" з чемпіоном Кіпру клубом АПОЕЛ завершився з рахунком 0:1, повідомляє Укрінформ.
На 84-й хвилині одна з рідкісних атак кіпріотів завершилася точним ударом головою шведського форварда Лінуса Галленіуса.
12 липня "Шахтар" повертається в Україну, де продовжить підготовку до сезону.