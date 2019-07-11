Як Світоліна врятувала сезон

Кращий турнір серії Grand Slam в кар’єрі української тенісистки.

Коли здавалось, що цей сезон для першої ракетки України Еліни Світоліної безнадійно втрачений, вона взяла і здивувала усіх на престижному Вімблдонському турнірі. Це головне тенісне змагання на траві і один з чотирьох турнірів найвищої категорії Grand Slam. Світоліна дійшла тут до півфіналу. До неї ніхто з українських тенісисток не пробивався до цього раунду.

Прорив у провальний рік

Історичний успіх Еліни стався на тлі тотальних невдач. Жодного виграного турніру за півроку, падіння в рейтингу на 8-е місце, травми і чутки про розрив з бойфрендом Гаелем Монфісом. Крім цього, Світоліна не приховує, що швидкі трав’яні корти – це зовсім не її гра. Вона прихильник грунту і тривалих розіграшів на задній лінії. Перед Вімблдоном українка програла вже в першому колі на траві в Бірмінгемі та Істборні. Звісно, що очікування були млявими.

Втім, відмінна фізична форма, міцна психіка та вдалий жереб зробили свою справу. Десь на нервах і морально-вольових, але Світоліна все ж пройшла Дар’ю Гаврилову, Маргариту Гаспарян, Марію Саккарі і Петру Мартич. А в чвертьфіналі вона здолала Кароліну Мухову і вперше в кар’єрі пробилась до півфіналу турніру Grand Slam.

Форма, експерименти і трава

На думку самої Еліни, складові її успіху на цьому Вімблдоні – стовідсоткове здоров’я (були підозри, що через травму вона може пропустити кілька місяців) та сміливі тактичні ходи. Скажімо, проти Мартич і Мухової українка дозволяла собі агресивні виходи під сітку та контратакуючий стиль. Усе це свідчить, що Світоліна не зациклюється виключно на грі із задньої лінії, вона здатна на експерименти.

На користь Світоліної також зіграли відсутність великих очікувань та якість самих кортів. На другий тиждень змагань траву на Вімблдоні безжально витоптали і рух м’ячів помітно уповільнився, що безумовно зіграло на руку Еліни. «Приголомшливі почуття. Перший півфінал на Grand Slam, я абсолютно не очікувала, що це станеться саме тут. Це надихає», - поділилася Еліна радісними емоціями після перемоги над Муховою.

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В США – з надіями

На жаль, півфінал проти Сімони Халеп у Світоліної абсолютно не вийшов. Румунка буквально змела Еліну з корту в першому сеті 1:6. При цьому українка чинила спротив як могла. В другому сеті Світоліна, здавалось, додала і навіть вийшла вперед 3:2, але у підсумку все завершилось на користь Халеп 6:3. Екс-перша ракетка світу відмінно подавала, вкорочувала м’ячі, у неї виходили неймовірно агресивні зміни напряму ударів.

Незважаючи на поразку, Світоліна однозначно має занести цей Вімблдон собі в актив. Є історичний прорив на турнірах Grand Slam, є найбільші призові в кар’єрі – 655 тисяч євро, є повернення на 7-у позицію в рейтингу WTA. А головне, є неймовірний поштовх для розвитку. Еліні лише 24 роки і вона здатна й надалі покращувати гру. Тепер цікаво поспостерігати як вона розвиватиме цей успіх на американській частині сезону, яка традиційно завершуватиметься знаменитим US Open.

Святослав Василик, Київ