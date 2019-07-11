Футбол: “Барселона” підписала контракт із 16-річним гравцем “Вест Бромвича”

Футбол: “Барселона” підписала контракт із 16-річним гравцем “Вест Бромвича”

Укрінформ
Каталонський футбольний клуб “Барселона” підписав контракт із 16-річним форвардом англійського “Вест Бромвича” Луї Баррі.

Перспективний англійський футболіст виступатиме за молодіжну команду “Барселони”. Про це повідомляє пресслужба ФК “Барселона”.

“Луї Баррі приєднався до “Барселони”. 16-річний англійський нападник перейшов із “Вест Бромвич” і гратиме в “молодіжці”, - йдеться в повідомленні.

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Футболіст пройшов відповідне медичне обстеження в “Барселоні” і підписав із клубом контракт на 3 сезони.

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