Футбол: “Барселона” підписала контракт із 16-річним гравцем “Вест Бромвича”
Укрінформ
Каталонський футбольний клуб “Барселона” підписав контракт із 16-річним форвардом англійського “Вест Бромвича” Луї Баррі.
Перспективний англійський футболіст виступатиме за молодіжну команду “Барселони”. Про це повідомляє пресслужба ФК “Барселона”.
“Луї Баррі приєднався до “Барселони”. 16-річний англійський нападник перейшов із “Вест Бромвич” і гратиме в “молодіжці”, - йдеться в повідомленні.
Футболіст пройшов відповідне медичне обстеження в “Барселоні” і підписав із клубом контракт на 3 сезони.