Футбол: “Барселона” підписала контракт із 16-річним гравцем “Вест Бромвича”

Каталонський футбольний клуб “Барселона” підписав контракт із 16-річним форвардом англійського “Вест Бромвича” Луї Баррі.

Перспективний англійський футболіст виступатиме за молодіжну команду “Барселони”. Про це повідомляє пресслужба ФК “Барселона”.

“Луї Баррі приєднався до “Барселони”. 16-річний англійський нападник перейшов із “Вест Бромвич” і гратиме в “молодіжці”, - йдеться в повідомленні.

Футболіст пройшов відповідне медичне обстеження в “Барселоні” і підписав із клубом контракт на 3 сезони.