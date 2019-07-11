Тренер чемпіона Євроігор-2019 з боксу Вихриста розповів про підготовку до Олімпіади-2020

Олександр Ляховий, багаторічний наставник чемпіона Євроігор-2019 українського боксера Віктора Вихриста, поділився планами підготовки до Олімпіади-2020.

Олександр Ляховий в інтерв’ю пресслужбі Федерації боксу України, зокрема, зазначив, що підготовчий рік буде не зовсім стандартним, оскільки немає ясності щодо кваліфікаційних турнірів.

“Цей рік буде не зовсім стандартним – нема ясності стосовно кваліфікаційних турнірів, які мають стати відбором до Олімпійських ігор. У календарі є кілька турнірів: у вересні планується чемпіонат світу в Росії, який по суті не є відбором, а потім заплановано на кінець лютого чи початок березня турнір у Лондоні і ще один в інші строки – там видаватимуть ліцензії, але терміни вже “підтискатимуть”, хотілося б, звичайно, ясності раніше.

Ситуація незвична – раніше ми знали, що є турніри, на яких перші й другі номери кваліфікуються на Ігри, а зараз нічого не зрозуміло, і це створює певні труднощі. Думаю, всім би було краще й легше готуватися, якби настала ясність у питанні кваліфікаційних турнірів Олімпіади”, - зазначив Ляховий.

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Нагадаємо, український боксер Віктор Вихрист (вагова категорія +91 кг) став володарем золотої нагороди II Європейських ігор, які з 21 по 30 червня проходили в місті Мінськ (Білорусь). В напруженому вирішальному поєдинку українець здобув досить непросту перемогу над представником Франції Мурадом Алієвим.