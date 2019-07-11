Ілля Білобородько зупинився у чвертьфіналі юніорського Вімблдона-2019

18-річний уродженець Сєвєродонецька Ілля Білобородько не зміг у четвер пройти до півфіналу юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

Українець поступився французу Гарольду Майо, який посіяний під 17-м номером, - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 9 хвилин. У півфіналі опонентом француза буде переможець поєдинку Далібор Сврчина (Чехія) - Карлос Хімено Валеро (Іспанія). Читайте також: Дарина Снігур перемогла росіянку у чвертьфіналі юніорського Вімблдона Як інформувало агентство, раніше сьогодні до півфіналу юнацького Вімблдона вийшла киянка Дарина Снігур, яка обіграла Поліну Кудерметову з Росії. В 1/2-й опоненткою Дарини буде переможниця матчу Емма Наварро (США, 1-й номер посіву) - Нацумі Кавагучі (Японія, 6).