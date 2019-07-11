Фонсека посварився з помічником перед тренуванням футболістів "Роми"

У головного тренера італійського футбольного клубу "Рома" Паулу Фонсеки перед тренуванням команди виник конфлікт з його асистентом із тактики Тіагу Леалом.

Як повідомляє Sport Arena із посиланням на італійські ЗМІ, Фонсека висловив Леалу своє невдоволенння, після чого вже сам Тіагу став пред'являти претензії Паулу.

Перепалку вдалося зупинити лише Нуну Кампушу - ще одному помічнику Фонсеки, який залагодив непорозуміння між фахівцями.

Нагадаємо, португальський екс-тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека нинішнього підписав трирічний контракт з "Ромою". Римляни вже зробили ряд придбань на трансферному ринку. У складі клубу гратимуть захисник "Ювентуса" Леонардо Спінаццола і півзахисник "Наполі" Амаду Діавара. Останнім новачком "Роми" став голкіпер іспанского "Бетіса" Пау Лопес, за якого заплатили 23,5 млн євро.

Минулого сезону "Рома" посіла шосте місце в Серії А. У новій кампанії "вовки" зіграють на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.