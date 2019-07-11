Чоловіча збірна України з баскетболу сьогодні побореться за “золото” Універсіади

11 липня чоловіча збірна України проведе фінальний матч Універсіади-2019, яка добігає свого завершення в Неаполі (Італія).

Подолавши груповий раунд, команда Віталія Степановського пройшла чвертьфінальну та півфінальну стадії, перемігши збірні Канади та Австралії. У фіналі на українську збірну чекає другий матч на турнірі проти збірної США, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Саме американці завдали нашій команді єдиної поразки на турнірі, яка сталася в другому турі групового раунду - тоді збірна України поступилася з рахунком 57:58. Тепер у збірної України буде відмінна можливість взяти реванш за прикру поразку, але не лише за нещодавній матч, але й за матч 14-річної давнини. 2005 року збірній України вперше і до сьогодні востаннє вдалося увійти до топ-4 кращих команд на Універсіаді. Більш того, тоді наша команда пробилася до фіналу, де програла саме збірній США.

Фінальний поєдинок Україна — США на Універсіаді-2019 розпочнеться о 21.00.