На Одещині відбулися всеукраїнські змагання з легкоатлетичного триборства

Близько 150-ти спортсменів взяли участь у всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичного триборства “Діти – олімпійська надія України” серед спортсменів 2006-2007 р.н.

Змагання проходили на стадіоні “Шкільний” міста Чорноморськ. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Юні легкоатлети, які представляли 9 областей України, а також Молдову, боролися за перемогу у шести видах триборств: бігових дисциплінах (60 м, 300 м, 600 м, 60 м з/б), стрибках у довжину та у висоту, а також у штовханні ядра.

В окремих видах три перемоги в активі одеського СДЮШОР “Динамо” (Іван Сян, Емілія Рощина, Андрій Косоверов), по дві вищі нагороди завоювали спортсмени із Подільська (Юліана Оконевська (КДЮСШ “Локомотив”) та Леся Співак (ДЮСШ)), а також спортсмени ОКДЮСШ Білої Церкви (Єлизавета Ткаченко, Вероніка Пєнзарева).

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Також на вищу сходинку п’єдесталу піднялися Сергій Пчолін із Новоодеської районної ДЮСШ, Станіслав Комов із ДЮСШ міста Мени Чернігівської області та Марина Балаховцева, яка представляла запорізьку СДЮСШОР СК “Металург”.

Ще дві золоті нагороди вибороли легкоатлети з Молдови – Кирило Кушнір із Тирасполя та Олександр Ткач із Кишиніва.

За підсумками змагань переможці та призери отримали цінні подарунки від відділення НОК України в Одеській області.